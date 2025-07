Realme GT 7T è uscito da pochissimo e per il Prime Day è scontato di 250 euro

Il nuovissimo realme GT 7T 5G, appena arrivato sul mercato, si distingue per prestazioni sorprendenti e un prezzo irresistibile grazie allo sconto esclusivo del Prime Day. Dotato di un potente Dimensity 8400 Max, display a 120Hz e una batteria da 7000mAh, è il telefono perfetto per gli appassionati di gaming e tecnologia. Ora puoi portarlo a casa per soli 399€ su Amazon, risparmiando ben 250€: un'occasione da non perdere!

Realme GT 7T 5G in super sconto: gaming phone con Dimensity 8400 Max, display 120Hz e batteria 7000mAh. A soli 399€ su Amazon, risparmi 250€ sul prezzo di listino L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Realme GT 7T è uscito da pochissimo e per il Prime Day è scontato di 250 euro

In questa notizia si parla di: realme - uscito - pochissimo - prime

Migliori realme: guida all’acquisto (luglio 2025); Recensione Realme 11 5G: ottima autonomia ma con alcuni limiti | VIDEO; Realme Buds T300 ufficiali: le TWS economiche con audio spaziale e ANC.

Prime Day: tutti gli smartphone Realme in offerta - Tra le offerte dell'Amazon Prime Day 2025 c'è spazio anche per gli smartphone Realme come i modelli GT 7 e GT 6, ecco le offerte. Segnala telefonino.net

Realme GT 7T con batteria da 7.000 mAh a 399€ per il Prime Day di Amazon - Il Realme GT 7T è in offerta su Amazon per il Prime Day 2025: lo smartphone con batteria da 7. Si legge su hdblog.it