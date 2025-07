Cellulari caricabatterie e scarpe con il doppio fondo | ancora sequestri al carcere di Prato

Le recenti perquisizioni nel carcere di Prato hanno portato alla scoperta di oggetti sorprendenti, tra cui caricabatterie, cuffie Bluetooth e persino scarpe con il doppio fondo. Questi sequestri evidenziano ancora una volta le strategie sempre più ingegnose adottate dai detenuti per celare strumenti non autorizzati. La lotta alla clandestinità in carcere rimane una priorità , ma ogni ritrovamento svela nuove sfide per le autorità .

PRATO – Esito positivo anche dalle ultime perquisizioni disposte dalla procura di Prato nel carcere La Dogaia. Le attività hanno consentito di rinvenire nel reparto alta sicurezza, nella diretta disponibilità dei detenuti, utensili artigianalmente predisposti e, in particolare, una lama affilata e tre cacciaviti, alcuni caricabatterie per telefoni cellulari (in particolare due Usb-c per telefono Android), cuffie Bluetooth e una cuffia per dispositivo cellulare. Un detenuto aveva scarpe con doppiofondo funzionale a occultare sostanza stupefacente. In una camera di detenzione del reparto di media sicurezza è stato rinvenuto un telefono cellulare di marca Realme (cosiddetto cinafonino), occultato in un doppiofondo ricavato nello sportello del frigorifero, nel quale è stata ricavata una nicchia, togliendo il materiale isolante dallo stesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: prato - cellulari - caricabatterie - scarpe

Da una perquisizione della polizia penitenziaria in carcere a Prato emergono cocaina e cellulari - La situazione al carcere della Dogaia di Prato continua a destare preoccupazione. Durante una perquisizione ordinaria, la polizia penitenziaria ha scoperto quattro telefoni cellulari e circa 5 grammi di cocaina.

Cellulari: in arrivo il caricabatterie universale - Vi è mai capitato di non riuscire ad utilizzare il caricabatteria di un amico o di un collega perché incompatibile con il vostro telefono cellulare? Da buonenotizie.it

Cellulari – Carica batterie da scarpe risparmi tempo e corrente! - Focus.it - Il designer argentino Martin Soledad ci sorprende con una nuova idea, un caricabatterie per cellulari, ... Secondo focus.it