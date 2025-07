Al via Kilowatt Festival 2025 appuntamento dall' 11 al 19 luglio a Sansepolcro

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: dal 11 al 19 luglio, Kilowatt Festival 2025 trasformerà Sansepolcro in un palcoscenico di arte, innovazione e pura emozione. Con 45 spettacoli, concerti, dj-set e workshop, promesso dalle menti creative Lucia Franchi e Luca Ricci, questa ventitreesima edizione sarà un’immersione totale nella bellezza e nella sperimentazione. Il claim…

Arezzo, 8 luglio 2025 – Promettono “una grande abbuffata di bellezza”, Lucia Franchi e Luca Ricci, ideatori e direttori di Kilowatt Festival, la manifestazione internazionale di teatro, danza, performance e musica in programma dall’11 al 19 luglio a Sansepolcr o. 45 gli spettacoli in cartellone per questa ventitreesima edizione, 54 repliche, 9 concerti, 9 dj-set, laboratori, incontri e la Summer School su performing arts e digitale. Il claim scelto dalla direzione per questa edizione del Festival è “un’invincibile estate”, un’ispirazione trovata nell‘omonima poesia che Albert Camus scrisse nel 1954: un invito a nutrire la forza interiore che resiste anche “nel bel mezzo dell’inverno”, una luce che l’arte ci aiuta a tenere viva. 🔗 Leggi su Lanazione.it