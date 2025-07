La showgirl argentina ha mostrato senza vergogna come utilizzare la sua nuova beauty mask vulvare | Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso

Belén Rodriguez rompe gli schemi con la sua nuova beauty routine: senza filtri né imbarazzi, presenta Mia Libre, la prima maschera vulvare nata per prendersi cura delle parti intime con la stessa attenzione dedicata al viso. Un gesto di empowerment che invita tutte a riscoprire l’importanza del benessere personale. La rivoluzione della skincare ha ora un nuovo, audace capitolo.

«T i sembrerà troppo. È esattamente il punto», così Belén Rodriguez ha annunciato su Instagram i l lancio della sua prima maschera per le parti intime. «Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo» – ha detto in un video social la showgirl e founder del marchio make-up Rebeya. «Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso». E così, senza imbarazzo né filtri, ha mostrato nel dettaglio come usare Mia Libre: la nuova maschera vulvare del suo brand. La maschera beauty di Belén Rodriguez è pensata per curare e idratare le parti intime femminili, con ingredienti lenitivi e dermo-compatibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La showgirl argentina ha mostrato senza vergogna come utilizzare la sua nuova beauty mask vulvare: «Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso»

In questa notizia si parla di: parti - intime - showgirl - argentina

Belen sta per lanciare una maschera di bellezza…per le parti intime (VIDEO) - Belen Rodriguez sta per sorprendere il pubblico con una novità audace: una maschera di bellezza pensata per le parti intime.

Rissa tra #BelenRodriguez e un'altra donna: Ora c'è il video Qualche settimana fa si era parlato di una presunta rissa tra la showgirl argentina e un'altra donna a Milano. Ebbene oggi #GabrieleParpiglia pubblica nella sua newsletter il video di quella serata. E Vai su Facebook

Belen Rodriguez lancia una maschera per le parti intime: «Vanno curate come il viso»; Imita Belen a Ciao Darwin e dà scandalo: oltre alla farfallina si vede tutto - Guarda; Wanda Nara: Mai al Grande Fratello, in casa vorrei fare l'amore.

Su Instagram Belen Rodriguez presenta la maschera per parti intime della sua linea beauty, scatenando il web con una foto - Su Instagram Belen Rodriguez presenta la maschera per parti intime della sua linea beauty, scatenando il web con una foto ... Come scrive novella2000.it