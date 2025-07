Chiedo chiarimenti sulla posizione del direttore della Fondazione Arezzo InTour a fronte del rientro del personale comunale distaccato presso le fondazioni

Il consigliere Michele Menchetti solleva un’importante questione riguardo alla gestione del personale distaccato presso le fondazioni e il suo rientro nel Comune di Arezzo. La situazione del direttore della Fondazione Arezzo InTour assume un ruolo cruciale in questo contesto, sollevando interrogativi sulla continuità e sull’efficacia delle politiche amministrative. È fondamentale chiarire come queste dinamiche influenzeranno il futuro della collaborazione tra ente pubblico e fondazioni.

Arezzo, 8 luglio 2025 – “Chiedo chiarimenti sulla posizione del direttore della Fondazione Arezzo InTour a fronte del rientro del comunale personale distaccato presso le fondazioni”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Tornando sulla questione del personale dipendente del Comune di Arezzo dapprima distaccato presso le Fondazioni Guido d'Arezzo e Arezzo InTour e poi recentemente ritornato in seno all'amministrazione comunale, non rimane altro che prendere atto del fatto che tutti i dipendenti comunali sono rientrati negli uffici dopo anni di servizio passati presso i suddetti organismi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Chiedo chiarimenti sulla posizione del direttore della Fondazione Arezzo InTour a fronte del rientro del personale comunale distaccato presso le fondazioni”

In questa notizia si parla di: arezzo - comunale - intour - personale

Arezzo, il Consiglio comunale boccia i temi civili e sociali, promuove tradizione, sicurezza e sanità - Oggi, 15 maggio, il Consiglio comunale di Arezzo ha respinto importanti proposte sui diritti civili e sociali, orientandosi invece verso temi di tradizione e sicurezza.

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli apre l’evento “L’economia di Italia”, organizzato ad Arezzo dalla redazione economia del Corriere della Sera in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour @comunediarezzo Vai su Facebook

Menchetti: Dipendente comunale e incarico direttivo in ente esterno. Non si può; Da Giorgio Vasari all'arte contemporanea: Arezzo ospita la mostra dedicata a Marino Marini; Menchetti: “Arezzo e gli hotel di lusso, un binomio difficile (ma non impossibile)”.

Comune di Arezzo, assemblee del personale. Uffici chiusi - Martedì 20 ottobre dalle 7 alle 14 si svolgeranno assemblee del personale di tutti i settori del Comune di Arezzo, convocata dalle rappresentanze sindacali in Palazzo comunale. Lo riporta arezzonotizie.it

Arezzo, il report della Fondazione Intour. In dieci anni crescita esponenziale del turismo - report/) l’ Annual Report 2024 della Fondazione Arezzo Intour, la pubblicazione con cui ogni anno si raccontano le attività svolte: dat ... Come scrive corrierediarezzo.it