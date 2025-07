il look easy chic di charlotte casiraghi alla sfilata di chanel

Charlotte Casiraghi incarna l'eleganza effortless con il suo look easy chic alla sfilata Chanel. La sua scelta di un outfit fresco e sofisticato ha saputo catturare l’attenzione, dimostrando come stile e semplicità possano convivere perfettamente. Con dettagli raffinati e un tocco di modernità, Charlotte si conferma icona di eleganza naturale, lasciando il pubblico senza fiato. La sua presenza alla passerella è stata un vero inno al buon gusto e alla classe senza tempo.

La sfilata Haute Couture AI 2025-2026 di Chanel ha trasformato Parigi in una vera e propria passerella di stile e eleganza. Nel front row, Charlotte Casiraghi ha catturato i flash con un outfit fresco e moderno. La reale ha scelto un body e un completo in tweed celeste formato da giacca e minigonna, caratterizzato da orlo a treccia e tasche. La mise è stata completata da accessori neri: Mary Jane in vernice e borsa mini con manico. Charlotte Casiraghi ha scelto un colore delicato e raffinato che aveva già indossato pochi giorni prima a Monte-Carlo, confermando la sua predilezione per questa nuance fresca e luminosa. 🔗 Leggi su Amica.it