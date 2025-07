Nuova Giunta Battista Lega |  Dal cambiamento al déjà-vu

La recente composizione della giunta del sindaco Piero Bitetti solleva un mix di aspettative e dubbi tra cittadini e osservatori. Tra le nomine di rilievo, spicca quella di Gianni Florido, figura di lunga esperienza politica, ora consigliere personale del primo cittadino. La squadra di assessori, composta in gran parte da volti noti, promette di portare continuità ma anche nuove sfide al governo locale. Resta da vedere come questa nuova formazione influenzerà il futuro della città.

Tarantini Time Quotidiano La recente composizione della giunta del sindaco Piero Bitetti desta riflessione e non poche perplessità. Tra le prime nomine del Sindaco spiccava quella di Gianni Florido, già protagonista della scena politica cittadina e provinciale in passato, oggi investito del ruolo di consigliere personale del primo cittadino. A lui si affianca oggi una squadra di assessori che, per larga parte, richiama volti noti delle precedenti amministrazioni Stefano e Melucci. Un ritorno al passato che lascia spazio a un legittimo dubbio: sarà questa la scelta giusta per affrontare le nuove sfide che Taranto ha di fronte? La discontinuità, promessa in campagna elettorale, sembra cedere il passo a una formula politica già sperimentata, che riporta al centro figure che hanno già avuto modo di incidere – nel bene e nel male – sulla vita amministrativa della città.