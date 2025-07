Napoli assalto di mercato | tre club interessati al giocatore! Incasso a sorpresa

Nel cuore del calciomercato, Napoli si distingue per un assalto senza precedenti, con tre club pronti a contendersi un suo talento di spicco e un incasso a sorpresa che scuote le dinamiche del mercato. I partenopei, tra acquisti di livello come De Bruyne e Lang, mantengono alta la guardia anche sulle cessioni, con Osimhen e altri nomi pronti a cambiare maglia. Ma quali sono i prossimi passi di questa strategia?

La squadra partenopea è intenzionata a far partire un gioiello della propria rosa, su cui hanno messo gli occhi ben 3 squadre di cui 2 militanti al prossimo campionato di Serie A. Il Napoli è la squadra italiana più attiva sul mercato con diversi colpi già messi a segno come De Bruyne e Lang ma il mercato azzuro non si limita solo alle entrate, infatti gli azzurri sono molto attenti anche al mercato in uscita che oltre Osimhen prevede altre cessioni importanti. Società e ds stanno cercando di allestire una squadra completa già per il ritiro a Dimaro, previsto il 17 Luglio, per soddisfare le richieste di Antonio Conte e provare a ripetersi in Italia ed essere competitivi Europa.

