Una spirale di vendetta che si consuma sotto gli occhi della città: a Rocca di Papa, un uomo attendeva pazientemente l'uscita dal carcere dell'assassino di suo figlio, deciso a far prevalere la giustizia con le proprie mani. Questa sanguinosa vendetta ha scosso i cittadini e riaperto il dibattito sulla giustizia privata. Un tragico episodio che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra legge e vendetta.

Roma, 8 luglio 2025 – Ha aspettato che l'uomo che uccise suo figlio uscisse dal carcere e ha esploso contro di lui un colpo di arma da fuoco uccidendolo. Un omicidio per vendetta. questa l'ipotesi dietro alla sparatoria avvenuta questa mattina giardini pubblici in piazza della Repubblica, a Rocca di Papa. La vittima è Franco Lollobrigida, 35 anni, ucciso dal papà di Giuliano Palozzi, all'epoca dei fatti 34enne, che morì nel 2021 dopo essere stato aggredito per un debito di droga. I carabinieri della stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla procura della di Velletri, hanno fermato il padre di Palozzi: è lui a essere accusato per questo delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aspetta che l’assassino del figlio esca dal carcere e lo uccide: omicidio per vendetta a Rocca di Papa

