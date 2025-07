Bergamo alberi sradicati e allagamenti Parchi chiusi e ancora black out | gli aggiornamenti qui Neve sui monti - Foto e video

Il maltempo ha messo a dura prova Bergamo, con alberi sradicati, allagamenti e blackout che hanno causato disagi e chiusure temporanee. Le strade e i parchi sono stati interessati da interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione rimane critica, ma le autorità sono al lavoro per ripristinare la normalità . Restate aggiornati con le ultime foto e video sulla nostra pagina.

IL MALTEMPO. Per tutta la notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio interventi per bonificare le aree più colpite dal maltempo. Sul viale delle Mura caduti diversi alberi, la strada è stata chiusa nella mattina per i lavori di messa in sicurezza. Black out in alcune zone, parchi chiusi per sicurezza. Case scoperchiate a Valtesse ed Albano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, alberi sradicati e allagamenti. Parchi chiusi e ancora black out: gli aggiornamenti qui. Neve sui monti - Foto e video

Nuovo blackout e oltre 100 alberi caduti: notte da incubo per il maltempo a Bergamo - Sono a lungo rimaste senza corrente la zona di Belvedere, a San Vigilio, e dei Colli. Secondo msn.com