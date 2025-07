WWE | Ecco perché Solo Sikoa ha creato una nuova stable

Solo Sikoa ha rivoluzionato la WWE creando una nuova stable, lasciando i fan a chiedersi quale sarà il suo impatto sulla Bloodline originale. Con Roman Reigns assente e Jey Uso e Sami Zayn impegnati in storyline separate, sembra che il panorama si stia rinnovando rapidamente. La MFT di Sikoa si prepara a scatenare nuove alleanze e rivalità, scolpendo un futuro incerto ma emozionante per la federazione.

Solo Sikoa ha da poco dato vita ad una nuova stable in WWE ed i fan si stanno chiedendo che cosa significhi questo per la Bloodline originale. Attualmente, la Bloodline sembra non esistere più: Roman Reigns è fuori dalle scene, Jey Uso e Sami Zayn stanno raccontando la loro storia personale a Raw – contro la stable di Seth Rollins – e Jimmy Uso è l’unico che sembra starsi alleando con Jacob Fatu per contrastare la nuova MFT di Solo Sikoa. La MFT è l’occasione di Solo?. L’attuale campione statunitense, dopo il tradimento del lupo solitario samoano, ha deciso di effettuare dei cambiamenti radicali nella sua storia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net