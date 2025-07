Porsche Carrera Cup Italia 2025 Ebimotors al Mugello Orari e dirette

Dal 11 al 13 luglio 2025, il Mugello ospiterà il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, un evento imperdibile che segna la metà della stagione. Con gare emozionanti e piloti di fama internazionale, questa edizione promette adrenalina a ogni curva. Per Ebimotors, tre auto in corsa: una in classe PRO e due in Michelin Cup. Scopri orari e dirette per vivere ogni minuto di questa spettacolare sfida.

Si svolgerà al Mugello tra l’11 ed il 13 luglio 2025 il terzo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Le gare 5 e 6 segneranno il termine della prima metà dell’annata del campionato monomarca che sta riscuotendo sempre più successo in ambito nazionale e non solo, con diversi piloti di caratura internazionale al via. Per Ebimotors saranno tre le auto al via, una in classe PRO e due in Michelin Cup. Quarto nella classifica generale di campionato, ad un solo punto dal podio, con la Porsche numero 3 (Centro Porsche Piacenza – Ebimotors) vedremo al via in categoria PRO Alberto Cerqui. Il driver ha dato prova di grande esperienza a bravura nella gestione delle gare sino ad oggi disputate. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia 2025, Ebimotors al Mugello. Orari e dirette

Comunicato Stampa n.10-25 - Porsche Carrera Cup Italia #PCCI2025 Round 3/4 https://racing.ebimotors.com/it/a/Comunicato_Stampa_n.10-25_-_PCCI.xhtml Fonte Il Giornale Digitale

