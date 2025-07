Fabbri e Weir tornano in scena | sfida a Lignano Sabbiadoro C’è van Niekerk

Preparativi incandescenti per un evento imperdibile: Leonardo Fabbri e Zane Weir tornano a sfidarsi a Lignano Sabbiadoro nel Meeting Sport e Solidarietà, tappa del prestigioso World Continental Tour. Due campioni, un’unica passione: il getto del peso. La sfida promette emozioni forti e spettacolo di livello internazionale. Chi si aggiudicherà la vittoria? Scopriamolo domenica 13 luglio all’Stadio Teghil, in un appuntamento che unisce sport, solidarietà e adrenalina.

Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno le stelle del Meeting Sport e Solidarietà che andrà in scena domenica 13 luglio a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine). I due volti simbolo del getto del peso si sfideranno a viso aperto allo Stadio Teghil, dove si disputerà una tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse toscano, reduce dalla vittoria agli Europei a squadre e della tappa di Diamond League a Eugene (settimo con 21.71 metri), proverà a tornare oltre la fettuccia dei 22 metri (22.31 a Lucca qualche settimana fa).

