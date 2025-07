Castel San Giorgio pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Se sei un inquilino residente a Castel San Giorgio e ti trovi in difficoltà nel pagamento dell'affitto senza colpe, questa è la tua occasione. È stato pubblicato il bando per accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, un sostegno fondamentale per chi si trova in situazioni di temporanea difficoltà. Approfitta di questa opportunità: il fondo “morosità incolpevole” può fare la differenza per ritrovare serenità e stabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli inquilini morosi residenti nel comune di Castel San Giorgio, in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal bando, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove “Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione”. « Il fondo “morosità incolpevole” rappresenta uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari che “senza colpa” si trovino ad essere morosi ed anche i proprietari degli immobili che di conseguenza non si vedono corrisposto regolarmente l’affitto – dichiara il sindaco Paola Lanzara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio, pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

