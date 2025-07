Salute droni per trasportare farmaci e materiale urgente tra gli ospedali Il progetto a Varese

La gestione logistica e, in particolare, la consegna dei materiali tra le sedi aziendali, com'è noto, è stata una delle priorità nel corso del 2025. Stiamo valutando la possibilità di utilizzare droni per il trasporto di farmaci e materiali urgenti tra l'ospedale di Circolo e il Del Ponte a Varese, aprendo nuove frontiere nella sanità efficiente e innovativa. Questo progetto pilota promette di rivoluzionare la rapidità e la sicurezza delle consegne mediche.

Varese, 8 luglio 2025 – La direzione dell' Asst Sette Laghi (Varese) ha allo studio un progetto per trasportare i farmaci (ma non solo) con l’aiuto dei droni tra l'ospedale di Circolo e il Del Ponte. "La gestione logistica e, in particolare, la consegna dei materiali tra le sedi aziendali, com'è noto, è stata una delle priorità nel corso del 2025", sottolinea l'Asst. "Stiamo valutando la possibilità di utilizzare droni per il trasporto di materiali tra l'ospedale di Circolo e il Del Ponte - spiega il direttore generale dell'azienda socio-sanitaria territoriale, Giuseppe Micale - L'idea è di impiegarli in particolare per il trasporto di farmaci, ma anche di altri materiali la cui consegna tempestiva può fare la differenza, accelerando i percorsi di cura, soprattutto per i piccoli pazienti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salute, droni per trasportare farmaci e materiale urgente tra gli ospedali. Il progetto a Varese

