Festival di Ischia cede il maxischermo | paura ma nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minuto La struttura tubolare che sosteneva il maxischermo per le proiezioni pubbliche dell’ Ischia Global Festival è crollata stamane a Lacco Ameno. La struttura, realizzata con un traliccio di tubi in alluminio di notevole sezione e del peso di diversi quintali, reggeva il telone bianco alle spalle del palco costruito in piazza Santa Restituta, a pochissimi metri dall’ingresso dell ‘Hotel della Regina Isabella e da quello del municipio del piccolo comune isolano, ed è rovinata al suolo all’improvviso. Nonostante il luogo sia abitualmente affollato da residenti e turisti, nessuno è rimasto coinvolto dal collasso della struttura caduta sul basolato della piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it