Tempeste di ghiaccio e nubifragi Meteo Italia Giuliacci avverte gli italiani

In un’Italia alle prese con temperature record e condizioni meteorologiche estreme, Giuliacci lancia un allarme: tra tempeste di ghiaccio e nubifragi, il clima sta cambiando rapidamente. Le giornate caldissime e notti tropicali sono solo l’inizio di un’estate che promette sorprese e sfide sempre più intense. Rimanere informati è fondamentale per affrontare con consapevolezza questa nuova realtà climatica.

Il mese di giugno si è chiuso con un bilancio da record per quanto riguarda le temperature. In diverse città italiane, soprattutto del Centro-Sud, si sono toccati picchi estremi, con giornate che hanno superato ampiamente i 40 gradi e notti tropicali che non hanno mai permesso un vero sollievo. L’anticiclone africano, protagonista indiscusso delle ultime settimane, ha portato con sé una prolungata ondata di calore, rendendo l’inizio dell’estate 2025 uno dei più roventi degli ultimi decenni. >> “E se prometto poi mantengo”. Ambra Angiolini, detto fatto: tramonto, reggis**o e tutta la sua bellezza Nonostante qualche momentaneo calo delle temperature e sporadici episodi di instabilità, il dominio del caldo si è protratto per settimane, incidendo sulla qualità dell’aria e aumentando il rischio incendi in diverse aree del Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

