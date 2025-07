Rinviato al 2026 il blocco delle auto diesel Euro 5 | chi potrà ancora circolare e fino a quando

Finalmente un respiro di sollievo per i possessori di auto diesel Euro 5: il blocco è stato rinviato al 2026, garantendo loro ancora più tempo per pianificare il futuro senza preoccupazioni. La decisione, accolta positivamente da Salvini come "scelta di buon senso", apre nuove opportunità e rassicura milioni di automobilisti nel Nord Italia. Ma cosa significa davvero questa proroga? Scopriamolo insieme.

Via libera all’emendamento della Lega al dl Infrastrutture che prevede il rinvio, dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026, del limite alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle Regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. "Scelta di buon senso", commenta Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

