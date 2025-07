Pisa violenta rapina in casa nella notte

Una notte di terrore scuote Pisa, dove Vittorio Colombai e sua moglie Doretta Federighi sono stati vittime di una violenta rapina in casa. Quattro incappucciati, armati di guanti, hanno seminato il caos tra lividi e graffi, lasciando dietro di sé un segno indelebile di paura. La coppia, ormai segnate negli spiriti e nel corpo, si trova a ricostruire un senso di sicurezza perduto. La loro storia ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la solidarietà nella comunità .

Hanno il volto ancora segnato: lividi, graffi, echimosi in tutto il corpo. Vittorio Colombai, 87 anni, imprenditore, e la moglie Doretta Federighi, sono stati brutalmente aggrediti e poi rapinati nella loro casa a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. Quattro uomini incappucciati e con i guanti hanno atteso che i familiari della coppia uscissero per poi fare irruzione. Hanno immobilizzato e legato la moglie, poi hanno picchiato il marito nel tentativo di farsi indicare dove si trovasse la cassaforte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, violenta rapina in casa nella notte

