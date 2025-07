Sancho alla Juve | cosa serve per chiudere l’operazione! Ore decisive è questo l’ultimo passaggio prima di vedere l’esterno in bianconero Gli aggiornamenti

Sancho alla Juve sta per diventare realtà: le ore decisive sono arrivate, e il club bianconero sta accelerando gli ultimi dettagli per concludere l'operazione. Dopo settimane di trattative, oggi potrebbe essere il giorno cruciale che cambierà il volto dell’attacco juventino. La sessione odierna rappresenta il momento chiave per siglare il trasferimento, portando finalmente Jadon Sancho in maglia bianconera. Rimanete sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare nel giro di poche ore.

Sancho alla Juve: ultimi passaggi per concludere l’operazione! Ore decisive, è questo l’ultimo passaggio prima del suo trasferimento a Torino. Il mercato Juve ha deciso di rompere gli indugi e di accelerare con decisione per il suo obiettivo numero uno in attacco. Come riportato da La Stampa, la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Jadon Sancho. È infatti previsto un summit tra la dirigenza bianconera, gli agenti del giocatore e gli intermediari per provare a chiudere un’operazione che porterebbe il fantasista inglese a Torino. I dettagli dell’accordo: intesa vicina con il giocatore, si tratta con lo United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho alla Juve: cosa serve per chiudere l’operazione! Ore decisive, è questo l’ultimo passaggio prima di vedere l’esterno in bianconero. Gli aggiornamenti

