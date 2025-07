Tre italiani nella top-20 del ranking ATP! Sinner solido Musetti attende Cobolli può scalare

Lunedì 14 luglio segna una tappa storica per il tennis italiano: tre talenti tricolori si posizionano nella top 20 del ranking ATP, con Sinner che si prepara a conquistare la vetta mondiale. Dopo gli ottavi di Wimbledon, il nostro sport vive un momento di gloria, alimentato dall’ambizione e dalla passione dei giovani campioni. L’Italia si conferma protagonista nel circuito internazionale, pronto a scrivere nuove pagine di successo e a scalare ulteriormente le classifiche mondiali.

Lunedì 14 luglio ci saranno tre italiani nella top-20 del ranking ATP. La certezza è arrivata dopo la conclusione degli ottavi di finale di Wimbledon e si tratta di un traguardo di enorme prestigio per il Bel Paese. Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo: al momento vanta virtualmente 10.430 punti, ma il bottino potrebbe aumentare in base al cammino di cui sarà protagonista a Wimbledon (10.830 con la semifinale, 11.330 con l'atto conclusivo, 12.030 alzando al cielo il trofeo). Lorenzo Musetti occupa virtualmente la settima posizione con 3.350 punti, ma potrebbe subire tre sorpassi in base a come si evolverà il terzo Slam della stagione: lo statunitense Ben Shelton (dovrebbe battere Sinner ai quarti), il russo Karen Khachanov (dovrebbe raggiungere la finale, regolando lo statunitense Taylor Fritz ai quarti e poi il vincente di Alcaraz-Norrie) e Flavio Cobolli (dovrebbe vincere il torneo) potrebbero sopravanzarlo.

