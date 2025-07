LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Reagisce Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost) che parte al contrattacco. 13.47 Gachignard è riuscito a rientrare sui due al comando: si forma un trio in testa. 13.45 Il gruppo sembra essersi già rialzato. 13.41 Prova a rientrare Thomas Gachignard (Team TotalEnergies). 13.38 Fuga a due: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). 13.35 INIZIA UFFICIALMENTE LA QUARTA TAPPA! 13.33 Tutto pronto per il via. 13.30 La configurazione di questa tappa ricorda molto quella di una classica del nord con duri muri in pochi chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre corridori all’attacco

