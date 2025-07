Ex Ilva accordo in 48 ore o sentenza già scritta Urso | No a nazionalizzazione

Il ministro Urso ha promesso di chiudere l’accordo sull’ex Ilva entro 48 ore, o al massimo considerare la sentenza già scritta. Con un impegno senza precedenti, si è seduto al tavolo con tutte le parti coinvolte, determinato a trovare una soluzione concreta per il futuro dello stabilimento di Taranto. La sfida ora è raggiungere un'intesa in tempi record: il tempo stringe, e la decisione finale si avvicina.

Il ministro Urso si è seduto al tavolo con tutti i rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali per sottoscrivere l’accordo relativo al piano di decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La riunione è iniziata alle 9:30 del mattino e andrà avanti a oltranza fino all’accordo o, per usare le parole di Urso, “la sentenza è già scritta”. Il ministro ha già confermato di aver tenuto liberi in agenda due giorni, 48 ore di tempo per prendere una decisione che, secondo il presidente della Regione Puglia, non arriverà in giornata. Accordo o sentenza: la decisione sull’ex Ilva. Sui giornali si rimbalzano le prime dichiarazioni di botta e risposta tra ministero, presidenti di regione e sindaco di Taranto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva accordo in 48 ore o sentenza già scritta, Urso: “No a nazionalizzazione”

In questa notizia si parla di: accordo - urso - ilva - sentenza

Accordo Usa-Cina: Urso sottolinea l'importanza del negoziato e del libero scambio - L'accordo tra Stati Uniti e Cina evidenzia l'importanza del dialogo e del libero scambio, come sottolineato dal ministro Adolfo Urso in un'intervista a Radio 24.

EX-ILVA, MA COSA È UN ACCORDO DI PROGRAMMA!! PERCHE' IL GOVERNO MELONI CI TIENE E IN TEMPI STRETTI? Nota giuridico-politica su #AIA, Accordo di Programma e rigassificatore – Caso Taranto 25Giugno 2025 Nel quadro del riesam Vai su Facebook

Ex Ilva, riunione a oltranza al Mimit. Urso: 48 ore per decidere o sentenza già scritta; Ex Ilva, Urso: «48 ore di tempo per decidere, o sentenza già scritta». Emiliano: «Escludo intesa entro oggi»; Ex Ilva, incontro a Roma. Il ministro Urso: «Decisione entro 48 ore o la sentenza sarà già scritta».

Ex Ilva accordo in 48 ore o sentenza già scritta, Urso: “No a nazionalizzazione” - Tra piano di carbonizzazione e ipotesi nazionalizzazione, ecco cosa c’è sul piatto ... Si legge su quifinanza.it

Ex Ilva, Urso: '48 ore per decidere su ex Ilva o sentenza già scritta' - Ho liberato la mia agenda per i prossimi due giorni perché abbiamo 48 ore di tempo per decidere". Secondo ansa.it