Sommer spara alto al Galatasaray e l’Inter ha una sola volontà – SM

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Yann Sommer, ma l’Inter si prepara a difenderlo con determinazione. Il portiere svizzero, infatti, ha già chiarito le sue intenzioni: non vuole lasciare i nerazzurri e chiede una cifra importante, sette milioni di euro per due anni. La volontà del giocatore e la fermezza dell’Inter rendono il trasferimento un’ipotesi difficile, rafforzando la convinzione che Sommer resti alla corte di Inzaghi.

Il Galatasaray, oltre a pressare Hakan Calhanoglu, ha messo nel proprio mirino anche Yann Sommer. Il portiere dell'Inter però spara alto sull'ingaggio. RICHIESTA E VOLONTÀ – In casa Inter non c'è nessun allarme portiere. Yann Sommer è corteggiato dal Galatasaray, ma il portiere svizzero non vuole lasciare il club e anzi spara alto: richiesta di ingaggio da sette milioni di euro per due anni. No della società turca. Inoltre, come riferisce lo stesso Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset, l'Inter reputa il portiere svizzero praticamente incedibile. Non vuole cederlo e non vuole andare sul mercato per andare a prendere un altro numero uno.

Sommer continua a piacere al Galatasaray, ma l'Inter non è disposta a cederlo, secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Rai Sport.

