Lucio Corsi Anna Castiglia e La Niña sono tra i vincitori delle Targhe Tenco 2025

Oggi, 8 luglio 2025, si è acceso il cielo della musica italiana con l'annuncio dei vincitori delle Targhe Tenco. Tra i grandi premiati, Lucio Corsi e Anna Castiglia brillano come stelle, dimostrando ancora una volta il loro straordinario talento. La cerimonia di quest'anno celebra le eccellenze della canzone d'autore, riconoscendo chi ha saputo emozionare e innovare. Scopriamo insieme i protagonisti di questa prestigiosa manifestazione.

Sono state annunciate nella giornata odierna martedì 8 luglio, i vincitori delle Targhe Tenco 2025: Lucio Corsi ha conquistato i premi per Il Miglior Album e Miglior Canzone Singola per Volevo Essere Un Duro, che ha raggiunto la seconda posizione all'ultimo Festival di Sanremo. Tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2025. Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a I migliori dischi dell'anno di canzone d'autore pubblicati nel corso dell'anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025). Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo.