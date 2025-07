Totti-Blasi affido condiviso dei Rolex

Resta la possibilità per entrambi gli ex coniugi di condividere e gestire in modo equo i loro preziosi orologi di lusso, dimostrando come il rispetto reciproco possa prevalere anche nelle situazioni più delicate.

13.55 "Affido condiviso" per i quattro Rolex, oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio Il Tribunale civile di Roma ha stabilito che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. L'ex capitano della Roma aveva chiesto alla ex moglie la restituzione dei preziosi orologi. Ora le parti dovranno trovare un accordo per l'utilizzo condiviso degli orologi. Resta la possibilità per entrambi gli ex coniugi di impugnare la sentenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

