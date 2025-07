LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jencusova continua la fuga a 35 km dal termine gruppo a 1’38

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia Femminile 2025! Mentre le protagoniste si avvicinano all’ultima fase di questa entusiasmante tappa, la suspense cresce e ogni secondo conta. La fuga di Jencusova continua imperterrita, ma il gruppo si avvicina, pronti a tutto per conquistare il traguardo di oggi. Rimanete con noi per vivere insieme ogni emozione fino alla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Inizia a scendere qualche goccia sul traguardo di Trento. Componente della pioggia che va considerata in ottica volata finale. 13.43 Nora Jencusova attraversa il tratto di Mezzolombardo dove sei mesi fa perse la vita la giovane ciclista Sara Piffer, causa incidente durante una sessione di allenamento. 13.40 Abbiamo superato da poco le 2 ore di percorrenza della tappa. 13.38 40 km alla fine, siamo entrati nella parte pianeggiante del percorso odierno. 13.37 Gruppo che sta attraversando il comune di Mezzolombardo. 13.35 Continua l’azione di fuga di Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova continua la fuga a 35 km dal termine, gruppo a 1’38”

In questa notizia si parla di: diretta - jencusova - giro - italia

