Davide Ancelotti in panchina come il padre | sarà il nuovo tecnico del Botafogo le ultime

Davide Ancelotti, alla sua prima panchina da capo allenatore, segna un importante traguardo nella sua carriera nel grande calcio sudamericano. Dopo aver lavorato come vice del padre Carlo, ora è pronto a scrivere il proprio capitolo, guidando il prestigioso Botafogo. Con 36 anni ancora da compiere, questa avventura rappresenta per lui una sfida entusiasmante e un passo decisivo verso il successo. La sua storia sta per decollare, lasciando il segno nel calcio brasiliano e oltre.

Davide Ancelotti ottiene la sua prima panchina: trovato l’accordo con il Botafogo e continuerĂ a fare da vice al padre Davide Ancelotti diventa finalmente primo allenatore. A 36 anni ancora da compiere, il figlio di Carlo comincia la sua carriera da tecnico capo nel grande calcio sudamericano: sarĂ lui a guidare il Botafogo, campione in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Davide Ancelotti in panchina come il padre: sarĂ il nuovo tecnico del Botafogo, le ultime

In questa notizia si parla di: davide - ancelotti - panchina - padre

Dalla Spagna - Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers - Dalla Spagna, Davide Ancelotti si appresta a raccogliere la sfida di allenare i Rangers, dopo aver lasciato il Real Madrid.

Davide Ancelotti, Textor lo vorrebbe sulla panchina del Botafogo (Globoesporte) Il presidente del club brasiliano vorrebbe il figlio di Carletto, ora assistente del padre. La Federcalcio brasiliana non è stata ancora consultata per un possibile ingaggio. Vai su X

«Davide Ancelotti ha deciso di seguire suo padre in nazionale per continuare il lavoro con lui, dato che non ha trovato nessuna squadra in Europa. » La possibilità di vedere Davide Ancelotti debuttare come tecnico è più vicina che mai, e stavolta si parla del B Vai su Facebook

Davide Ancelotti verso la panchina del Botafogo; Botafogo punta su Davide Ancelotti: l’idea Textor; Davide Ancelotti vicino alla sua prima panchina da allenatore: raccoglie un'eredità prestigiosa.

Davide Ancelotti verso la panchina del Botafogo - Il figlio di Carlo Ancelotti (oggi allenatore del Brasile), che è stato assistente del ... Secondo msn.com

Davide Ancelotti vicino alla sua prima panchina da allenatore: raccoglie un’eredità prestigiosa - Davide Ancelotti potrebbe cominciare la sua carriera da allenatore dal Brasile, a poca distanza da suo padre Carlo: lo cerca una squadra che ha partecipato ... Da fanpage.it