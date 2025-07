Sucic Inter il croato è già il presente del centrocampo | chiara l’idea di Chivu c’è la scelta sul mercato

L’Inter punta forte sui giovani, e Sucic si conferma il centrocampista del futuro secondo Chivu. Con una strategia chiara e decisa, il club nerazzurro sta orientando il mercato verso talenti promettenti come il croato ex Dinamo Zagabria. La rivoluzione nel cuore della formazione è alle porte, con Asllani pronto a partire. Tutti i dettagli di questa ambiziosa fase di rinnovamento sono da scoprire.

Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta preparando un’importante rivoluzione nel reparto di centrocampo, e la separazione da Kristjan Asllani sembra ormai imminente. Dopo tre stagioni con la maglia nerazzurra, l’albanese è destinato a lasciare Milano, complice anche il ridotto spazio che gli è stato concesso durante l’ultimo periodo e le scelte tecniche che non lo vedono più al centro del progetto. L’Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già individuato il suo sostituto: Petar Sucic, un giovane talento che ha impressionato per la sua personalità e capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Internews24.com