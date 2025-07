Festa del gelato a Casalecchio | tre anteprime esclusive con gusti inediti dove e quando

Preparati a vivere un’esperienza unica a Casalecchio di Reno: dal 9 luglio parte la rassegna di anteprime esclusive con gusti inediti, anticipando la Festa del Gelato Artigianale che dal 18 al 20 luglio trasformerà le strade della città in un dolce paradiso. Non perdere l’occasione di scoprire i sapori più sorprendenti dell’estate, perché il gelato artigianale di Casalecchio ha sempre una sorpresa pronta per te.

Bologna, 8 Luglio 2025 – L’estate a Casalecchio di Reno, ha un sapore speciale grazie alla Festa del Gelato Artigianale, a cui si legano, anche quest’anno le attesissime anteprime. La Festa del Gelato Artigianale è in programma dal 18 al 20 luglio e si presenta come una vera e propria esperienza del gusto artigianale da vivere per le strade della città. In attesa dell’inizio ufficiale della manifestazione, parte domani (9 luglio) la rassegna di tre appuntamenti in anteprima, per assaporare il gelato di qualità che unisce il gusto ad una pausa rinfrescante. Le anteprime non sono semplici tappe promozionali, ma momenti di racconto, gusto e relazione con il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it