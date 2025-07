L’indagine integratori alleati del benessere per 8 italiani su 10

Gli integratori sono diventati protagonisti della vita di otto italiani su dieci, confermando il loro ruolo come alleati insostituibili del benessere quotidiano. Con un 94% di utilizzo complessivo e il 43% che li integra regolarmente, si evidenzia come questi supplementi siano ormai parte integrante delle nostre abitudini. Un fenomeno in crescita che testimonia l’importanza di prendersi cura di sé in modo consapevole e naturale, mantenendo così alta la qualità della vita.

(Adnkronos) – Il 94% degli italiani ha assunto o utilizza integratori almeno una volta nella vita, per l’85% sono un vero e proprio alleato del benessere quotidiano, il 43% dichiara di utilizzarli regolarmente e il 42% in determinati periodi dell’anno, solo il 6% sostiene di non averne mai fatto uso. Sono alcuni dati di una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: integratori - benessere - italiani - indagine

Come migliorare sport e benessere con i giusti integratori alimentari - Scopri come migliorare sport e benessere attraverso integratori alimentari, parte fondamentale di uno stile di vita equilibrato.

Salute, indagine Iqvia: 2 italiani su 3 sono affaticati e quasi un terzo assume integratori per affrontare il periodo estivo; Integratori alimentari, dieci falsi miti da sfatare; Gli italiani conoscono bene gli integratori? Ecco il decalogo con le fake news.

L'indagine, integratori alleati del benessere per 8 italiani su 10 - Il 94% degli italiani ha assunto o utilizza integratori almeno una volta nella vita, per l’85% sono un vero e proprio alleato del benessere quotidiano, il 43% dichiara di utilizzarli regolarmente e il ... Scrive msn.com

Indagine Pwc: comparto integratori motore del Paese, 4 miliardi il contributo al Pil - Ogni milione di euro di valore del mercato retail nazionale degli integratori produce 1,13 milioni di euro di ... Secondo informazione.it