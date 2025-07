Rocca di Papa padre uccide per vendetta l’uomo che aveva assassinato suo figlio

In un drammatico episodio di vendetta a Rocca di Papa, un uomo di 61 anni ha deciso di fare giustizia da sé, uccidendo l'aggressore del suo figlio in pieno giorno. La vicenda scuote i Castelli Romani, sollevando domande sulla legge e sulla sete di vendetta. La lotta tra giustizia e ortodossia personale si intreccia in questa tragica storia che lascia senza parole.

Regolamento di conti in pieno giorno a Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani, dove il 61enne Guglielmo Palozzi ha ucciso a colpi di pistola il 35enne Franco Lollobrigida, ovvero l’uomo che nel 2020 aveva massacrato di botte suo figlio Giuliano – all’epoca dei fatti 34enne – a causa di un debito per droga, che ammontava ad appena 25 euro. L’esecuzione, perché di questo si è trattato, è avvenuta in piazza della Repubblica e Palozzi, che ha sparato alle spalle alla vittima, non ha opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri. Lollobrigida era stato condannato per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rocca di Papa, padre uccide per vendetta l’uomo che aveva assassinato suo figlio

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

Aspetta che l’assassino del figlio esca dal carcere e lo uccide: omicidio per vendetta a Rocca di Papa - Guglielmo Palozzi ha freddato Franco Lollobrigida, 35 anni, che aveva appena scontato una condanna per la morte del figlio ... Scrive quotidiano.net

A Rocca di Papa un padre uccide per vendetta l’uomo che aveva assassinato suo figlio - Giuliano Palozzi aveva 34 anni quando è morto nel 2020 dopo cinque mesi di coma a causa di un pestaggio in strada per un debito di drogaa. Segnala farodiroma.it