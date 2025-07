Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti su Astral Infomobilità, il punto di riferimento per la viabilità nella regione Lazio. Oggi, 8 luglio 2025 alle ore 13:25, vi aggiorniamo sulle ultime novità: il raccordo anulare è tornato scorrevole grazie alla rimozione dell'incidente in carreggiata interna, mentre in esterna persistono disagi con code da Pontina ad Appia a causa di un sinistro coinvolgente un motoveicolo. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti continui e consigli utili!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare rimosso l'incidente in carreggiata interna con circolazione ora scorrevole tra Nomentana Tiburtina mentre ci sono ancora disagi alla viabilità in esterna per il precedente sinistro Dove è stato coinvolto un motoveicolo circola su una sola corsia con code da Pontina ad Appia e ripercussioni per curiosi anche in carreggiata interna ci spostiamo su via Pontina a causa di un incendio è al momento chiusa al traffico il tratto tra Castel Romano Pomezia In entrambe le direzioni diamo uno sguardo al A12 Roma Tarquinia per tenere 2 km di coda per lavori tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Tarquinia Passiamo al trasporto ferroviario in corso lo sciopero del gruppo FS Trenitalia possibili disagi a causa della agitazione sindacale fino alle ore 18 Infine per il trasporto marittimo a causa delle condizioni meteo a soppresse le corse Ventotene Formia delle 15:45 Ponza Anzio delle 17:30 formia-ventotene delle 18 e fuori una Ponza delle 18:10