Latte ai massimi storici aumenta anche il prezzo del Parmigiano Reggiano | i motivi

Il Parmigiano Reggiano, simbolo dell’eccellenza italiana, sta vivendo un’impennata dei prezzi che preoccupa consumatori e produttori. Dopo un aumento del 30% negli ultimi due anni, il costo di questo pregiato formaggio riflette fattori complessi, tra cui il caldo prolungato che influisce sulla produzione di latte. Ma quali sono le cause profonde di questa escalation e come influenzeranno la nostra tavola? Scopriamolo insieme.

Il Parmigiano Reggiano, simbolo dell’eccellenza alimentare italiana, sta registrando un significativo aumento dei prezzi. Negli ultimi due anni il costo del celebre formaggio a lunga stagionatura è cresciuto del 30%, una dinamica che si riflette direttamente sul portafoglio dei consumatori. Alla base di questo rincaro ci sono una serie di fattori che si intrecciano tra loro: il caldo prolungato che colpisce le mucche, l’aumento del prezzo del latte e i dazi imposti sul mercato statunitense. Il caldo e lo stress per le mucche: cala la produzione. Secondo quanto dichiarato dal presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, uno dei motivi principali dell’impennata dei costi è legato al cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Latte ai massimi storici, aumenta anche il prezzo del Parmigiano Reggiano: i motivi

In questa notizia si parla di: latte - prezzo - parmigiano - reggiano

Siamo lieti di annunciare la nomina di Thiene a Città del Formaggio! Domenica 15 giugno ONAF assegnerà il titolo a Thiene, capitale veneta del latte fin dal Medioevo. Sede di una importante Borsa merci, punto di riferimento per i prezzi del latte e di un is Vai su Facebook

Latte, prezzi in aumento del 13%: con il caldo le mucche ne producono il 10% in meno (e il parmigiano rincara del 30%); Prezzi Bmti, nuovi rialzi per latte spot e Parmigiano Reggiano; Il prezzo del latte fra petrolio e formaggi.

Latte ai massimi storici, aumenta anche il prezzo del Parmigiano Reggiano: i motivi - Il caldo spinge i prezzi del latte ai massimi storici: il Parmigiano Reggiano aumenta del 30%, pesa anche l’effetto dei dazi USA ... quifinanza.it scrive

Latte, prezzi in aumento del 13%: con il caldo le mucche ne producono il 10% in meno (e il parmigiano rincara del 30%) - L’allarme di Granarolo: i picchi delle temperature non riguardano più soltanto il Sud del continente ma anche gli allevamenti di Francia e Germania ... Lo riporta msn.com