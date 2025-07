Smartphone per ragazzi alle medie | i pro e i contro dell’utilizzo

Lo smartphone è diventato un compagno quotidiano per i ragazzi delle medie, offrendo opportunità di apprendimento e socializzazione, ma anche rischi legati alla sicurezza e al benessere. Con un utilizzo così intenso, è fondamentale valutare pro e contro di questa tecnologia, per favorire un equilibrio tra il mondo digitale e la vita reale. Scopriamo insieme come fare in modo che i giovani sfruttino al meglio le potenzialità del loro dispositivo senza rinunciare alla sicurezza.

Lo smartphone è ormai divenuto un oggetto consueto tra i ragazzi: proprio per la sua multifunzionalità, occorre essere sicuri che l’uso del dispositivo vada di parsi passo con la sicurezza. Secondo un recente studio, nove giovani su dieci tra i 16 e i 35 anni possiedono uno smartphone e il 64% lo utilizza in modo frequente o continuo, trascorrendo da 4 a oltre 6 ore al giorno connessi. Il 27% dei ragazzi italiani supera le 6 ore di utilizzo quotidiano dello smartphone, mentre si stima che gli adolescenti prendano in mano il telefono più di 100 volte al giorno. Quello che colpisce è la precocità di approccio alla tecnologia: circa un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni, una tendenza in costante aumento rispetto al 18,4% del 2018. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Smartphone per ragazzi alle medie: i pro e i contro dell’utilizzo

