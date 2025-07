NASpI precari scuola in Lombardia i precari costretti ai corsi per mantenere il sussidio M5S presenta interrogazione parlamentare

I precari della scuola in Lombardia si trovano di fronte a una questione spinosa: per mantenere il sussidio NASpI, sono ora obbligati a frequentare corsi formativi, un passo che solleva numerosi dubbi e proteste. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato un'interrogazione parlamentare per fare luce sulla situazione. Resta da capire come questa nuova norma influenzerà il futuro di migliaia di insegnanti precari e la qualità del sistema scolastico regionale.

Il personale scolastico precario della Lombardia si trova ad affrontare una nuova sfida burocratica che potrebbe compromettere l'accesso ai sussidi di disoccupazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: precari - scuola - lombardia - naspi

Carta del Docente, bonus esteso anche ai precari anche per il 2025-2026. Si cambia sulle modalità di rendicontazione delle spese. EMENDAMENTO del governo al Dl Scuola - Importanti novità per la Carta del Docente: per l'anno scolastico 2025-2026, il bonus sarà esteso anche ai precari con contratto a tempo determinato.

Sei un precario della scuola e hai appena fatto domanda di Naspi? In attesa di un nuovo incarico non perderti il nostro corso gratuito sull’Intelligenza Artificiale a Scuola. La durata è di 16 ore, potrai seguirlo da remoto tra il 18 e il 29 luglio 2025. Per informazio Vai su Facebook

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI; Attività formative per i disoccupati: metà degli iscritti sparisce dai radar. Ora corsi a docenti precari e studenti; NASpI precari scuola: taglio del 25% della mensilità se non si seguono corsi di formazione o percorsi politica attiva del lavoro. Nota Lombardia.

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI - Indennità di disoccupazione NASPI 2025: i precari scuola con contratto scaduto lo scorso 30 giugno sono alle prese con il procedimento per i pagamenti. Da orizzontescuola.it

Durata della NASpI precari scuola: come si calcola e qual è il limite massimo. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stato spiegato il criterio con cui viene determinata la dura ... orizzontescuola.it scrive