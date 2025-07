Stefano Margherita il 25enne ucciso a coltellate dopo una lite in piazza a San Marco Evangelista

Una tranquilla piazza di San Marco Evangelista si trasforma in scena di un tragico dramma: Stefano Margherita, giovane di 25 anni originario di Secondigliano, perde la vita in una violenta lite. Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce su questo ennesimo episodio di cronaca nera. La comunità si chiede quale sia la verità dietro questa tragedia e come si possa prevenire simili eventi in futuro.

Il 26enne ucciso a coltellate a San Marco Evangelista √® Stefano Margarita, originario di Secondigliano. Le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stefano - ucciso - coltellate - marco

Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uomini: sono padre e figlio - Una violenta rissa nel Casertano si è trasformata in tragedia: Stefano Margarita, appena 26 anni, ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito.

Tragedia a San Marco Evangelista, in provincia di #Caserta: un ragazzo di 26 anni di Secondigliano, Stefano Margarita, è morto accoltellato durante una rissa in piazzetta della Libertà. Altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. Secondo le prime ricostruz Vai su Facebook

Omicidio a San Marco Evangelista vicino Caserta, Stefano Margarita morto accoltellato: fermati padre e figlio; Lite in strada con i coltelli: Stefano ucciso a 25 anni, fermati padre e figlio; Scontro tra gruppi rivali in strada, accoltellato e ucciso 26enne napoletano.

Stefano Margherita, il 25enne ucciso a coltellate dopo una lite in piazza a San Marco Evangelista - Il 26enne ucciso a coltellate a San Marco Evangelista è Stefano Margarita, originario di Secondigliano. Si legge su fanpage.it

Chi era Stefano Margarita, ucciso in una rissa a San Marco Evangelista: fermati padre e figlio - San Marco Evangelista, rissa tra giovani finisce in tragedia: ucciso a coltellate Stefano Margarita, 26 anni. Segnala tag24.it