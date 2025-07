Terribile incidente il conduttore ricoverato in ospedale | fratture e una grave emorragia

Un terribile incidente scuote il mondo dello spettacolo: il noto artista, conosciuto per la sua versatilità, è stato coinvolto in un grave incidente in moto ad Alassio. Ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con fratture e una grave emorragia, la sua condizione rimane delicata. La dinamica, improvvisa e violenta, ha lasciato tutti sgomenti. L’impatto lo ha...

Il noto e poliedrico artista è ricoverato da ieri sera all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di un grave incidente in moto avvenuto ad Alassio. L’uomo si trovava in sella alla sua due ruote, intento a superare una fila di auto incolonnate all’ingresso della località turistica, quando da una traversa laterale è sbucata un’autovettura che lo ha centrato in pieno. La dinamica è stata tanto improvvisa quanto violenta. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto, causandogli traumi multipli e una pericolosa emorragia a una gamba. Solo grazie alla prontezza di riflessi di un passante, che ha improvvisato un laccio emostatico con una cintura, è stato possibile contenere la perdita di sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - ricoverato - ospedale - grave

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d’urgenza, è grave. L’incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - Un operaio di 70 anni, ancora attivo nel mondo del lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un’impalcatura a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Jacopo tifa Rimini ma nel Giugno Scorso anno, a causa di un grave incidente, Jacky è stato ricoverato in ospedale a Cesena. In un reparto dove il dolore è di casa, è nata una storia che profuma di amore vero. Lì, tra camici bianchi e speranze sussurrate, è sb Vai su Facebook

Auto in corsa travolge moto e fugge via, ferito grave in ospedale: incidente stradale a Pozzuoli; Grave una bimba di 3 anni, ferita in un incidente con la famiglia. Ricoverato anche il padre; Auto fuori strada, madre e figlio feriti. Il piccolo ricoverato al Meyer: è grave.

Grave incidente in moto ad Alassio, il noto showman Gianni Rossi ricoverato all’ospedale Santa Corona - Vittima dell’incidente, come riportato da Riviera24, è stato lo showman Gianni Rossi, originario di Diano Marina, presentatore e primo conduttore sul red carpet al Festival di Sanremo, si trova ... Secondo ivg.it

Incidente a Caiazzo tra moto e camion, un giovane ricoverato in gravi condizioni - Un motociclista in ospedale dopo un incidente a Caiazzo, in provincia di Caserta: scontro con un furgone della raccolta rifiuti attorno alle 8 di questa ... Segnala fanpage.it