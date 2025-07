Federica Pellegrini l' intenso allenamento in palestra

Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, dimostra che il suo spirito competitivo va oltre la vasca. L'ex regina del nuoto si dedica con passione a un intenso allenamento in palestra, mettendo in risalto la sua dedizione al benessere e alla forma fisica. Questo esempio di impegno costante ci ricorda che la determinazione è la chiave per raggiungere ogni obiettivo, ovunque ci troviamo.

Federica Pellegrini continua a prendersi cura del suo corpo anche lontano dalle vasche. L'ex regina del nuoto italiano è stata protagonista di un'intensa sessione in palestra, dimostrando grande determinazione nel mantenersi in forma. Con esercizi mirati e un programma di allenamento ben strutturato, Pellegrini conferma la sua passione per lo sport e il benessere fisico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Federica Pellegrini, l'intenso allenamento in palestra

In questa notizia si parla di: pellegrini - federica - allenamento - palestra

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente» - Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, riflette sul suo passato e l'evoluzione di questo sport nel nostro paese in un'intervista a Il Messaggero.

Oggi abbiamo seguito @_federica.roberti_ nel suo allenamento presso la nostra palestra! #gym #gymgirl #cavaliereneropalestre Vai su Facebook

Allenamento e dieta di Federica Pellegrini, l'ex super atleta che si ricarica con i power nap e non rinuncia alla pizza; Federica Pellegrini in palestra: dalla vasca all' asciutto, il mini-circuito della Divina; Federica Pellegrini: «Gli attacchi di panico sono nati da un problema fisiologico. In allenamento dovevamo ric.

Federica Pellegrini in palestra: ecco come imitare il suo allenamento | Gazzetta.it - ha affrontato il post gravidanza e dà qualche consiglio su come riappropriarsi del proprio corpo con un corretto allenamento. Si legge su gazzetta.it

Federica Pellegrini, dieta e allenamento di un'ex atleta che si ricarica con i power nap - GQ Italia - Federica Pellegrini, dieta e allenamento di un'ex atleta che si ricarica con i power nap. Secondo gqitalia.it