Buchanan Inter il Villarreal spinge per l’acquisto | svelata la richiesta

Buchanan Inter e Villarreal: si infiamma il calciomercato! Dopo una stagione tra luci e ombre, il giovane esterno canadese potrebbe lasciare l'Inter per approdare in Spagna. Il Villarreal spinge forte, svelando la richiesta ufficiale e alimentando rumors di un possibile trasferimento definitivo. Il futuro di Buchanan si tinge di incertezza: sarà questa la volta buona per vederlo in nuova maglia? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Buchanan Inter, le ultime sul futuro dell’esterno nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Il futuro di Tajon Buchanan sembra ormai lontano dall’ Inter, con il giovane canadese che potrebbe lasciare definitivamente il club nerazzurro dopo il prestito di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, Buchanan, che ha giocato con continuità in prestito, è destinato a proseguire la sua carriera altrove, con l’Inter che si aspetta di incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione. Il suo trasferimento definitivo sembra una questione di tempo, con il Villarreal che ha mostrato interesse, ma non sono esclusi altri club provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, il Villarreal spinge per l’acquisto: svelata la richiesta

