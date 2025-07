Verso rilievi dall' Ue all' Italia su Unicredit-Banco

La tensione tra Unicredit e il Governo italiano si infittisce, con la Commissione europea pronta a inviare una lettera di rilievo riguardo ai limiti imposti dall'Italia all'acquisizione di Banco Bpm. Questa comunicazione rappresenta il primo passo di un dialogo che potrebbe avere ripercussioni significative sul settore bancario europeo. Il tema sul tavolo, come noto, è relativo al fatto che in base alle ...

La Commissione europea invierĂ una lettera al Governo italiano contro i limiti imposti nell'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit in base al golden power. Si tratterĂ in questa fase solo di una comunicazione alla quale l'esecutivo potrĂ rispondere e solo in un secondo momento ci sarĂ un'eventuale decisione dell'esecutivo comunitario. E' quanto si apprende a Bruxelles. Il tema sul tavolo, come noto, è relativo al fatto che in base alle norme europee sulle concentrazioni solo la Commissione può imporre delle condizioni all'operazione. La lettera potrebbe venir inviata giĂ domani. Sul tema la Commissione Ue non commenta.