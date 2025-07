Terracina il dramma del tetto crollato

Terracina, città affacciata sul mare, si trova a vivere un dramma atroce con il crollo del tetto del ristorante stellato Essenza, un evento che ha sconvolto la comunità. Tra dolore e speranze, si cerca di fare chiarezza sulle cause di questa tragedia che ha portato via una giovane vita e lasciato feriti gravi. Un episodio che scuote profondamente l'intera regione e richiede risposte immediate.

A Terracina (Latina) è crollata parte del tetto del ristorante stellato Essenza. L’incidente si è trasformato in dramma. Il locale era aperto: clienti e personale sono rimasti sotto le macerie. Mara Severin, sommelier del locale, è morta per le ferite riportate. Aveva 31 anni. Ci sono una decina di feriti, tre di loro sono gravi. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti. Terracina, famoso il ristorante Essenza. Il ristorante Essenza è molto famoso. Si tratta di uno stellato affidato allo chef Simone Nardoni. Si trova a Terracina in centro città. Il crollo è avvenuto intorno alle 22 di ieri, 7 luglio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Terracina, il dramma del tetto crollato

