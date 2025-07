Segnalazioni e interventi tempestivi | ladri a mani vuote a Salerno

Se a Salerno i tentativi di furto sono all’ordine del giorno, la giornata di ieri ha dimostrato che la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine può fare la differenza. Due interventi tempestivi hanno impedito ai malintenzionati di portare a termine i loro progetti, dimostrando che la vigilanza condivisa è il miglior antidoto contro il crimine. La città si conferma più sicura grazie alla prontezza di chi non si ferma davanti all’indifferenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto In una città dove in continuazione si registrano tentativi di furti, fanno notizia che due di questi abbiano avuto un lieto fine grazie proprio al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno potuto contare sulla pronta segnalazione di alcuni cittadini che hanno così consentito l’intervento decisivo. Entrambi gli episodi fanno riferimento alla giornata di ieri 7 luglio. In una prima circostanza, I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo, A.A., 34 anni senza fissa dimora che aveva appena asportato all’interno di un garage il borsello ad un uomo residente in via Salvo D’Acquisto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it