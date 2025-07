Morte in aeroporto | entra in pista e muore risucchiato da motore di un ereo Non si esclude il suicidio

Una tragedia sconvolge l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio: un individuo, forse vittima di un gesto estremo, è stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. La dinamica ancora al vaglio delle autorità, che non escludono un possibile gesto volontario. Un dramma che solleva domande sulla sicurezza e il benessere mentale, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa tragica perdita.

Tragedia all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Una persona è stata risucchiata dal motore di un aereo che in quel momento si stava preparando al decollo. L’individuo avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo contro il velivolo in fase di rullaggio. È quanto apprende il Corriere da fonti aeroportuali a conoscenza della dinamica. Non è chiaro se si tratti di una persona proveniente dall’esterno dello scalo oppure già presente all’interno, ad esempio un passeggero o un dipendente. Si tratterebbe di un uomo di circa 35 anni. L’aereo coinvolto sarebbe un Airbus A319 di Volotea con destinazione l’aeroporto delle Asturie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it