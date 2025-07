Totti e Ilary ‘affido condiviso’ per i Rolex della discordia | la decisione del giudice

Una disputa tra Totti e Ilary sui quattro Rolex si apre ora con la decisione del tribunale di Roma: l’affido condiviso stabilisce che gli orologi devono essere disponibili per entrambi. Un caso che svela le tensioni dietro le quinte di una ex coppia, tra ricordi e passione per il lusso. La sentenza segna un passo importante nella loro intricata vicenda giudiziaria, lasciando aperte nuove riflessioni sul valore affettivo e patrimoniale di questi oggetti.

(Adnkronos) – ‘Affido condiviso’ per i quattro Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi. I Rolex, che inizialmente erano rimasti alla presentatrice dopo che la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Totti e Ilary, ‘affido condiviso’ per i Rolex della discordia: la decisione del giudice

In questa notizia si parla di: totti - ilary - affido - condiviso

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Siamo innamorati e felici insieme, va tutto bene. " È proprio Federica Panicucci a mettere subito le cose in chiaro, con un video condiviso nelle sue storie Instagram durante una serata tra amici. La conduttrice si prende un momento per rispondere alle voci che Vai su Facebook

Totti-Blasi, la sentenza sui Rolex contesi: “Affido condiviso, li indosseranno a turno”; Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: “Ha lasciato nostra figlia Isabel da sola in casa”; Perché Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per abbandono di minore.

Totti, Ilary e la "guerra dei Rolex": i quattro orologi «andranno in affido condiviso». La decisione (finale) del tribunale - L'epopea del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è ancora finita: questa volta al centro dell'attenzione tornano i celebri Rolex che l'ex capitano giallorosso ... Segnala ilmessaggero.it

Il divorzio Totti-Blasi, "affido condiviso" per i Rolex - «Affido condiviso» per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Da gazzettadiparma.it