La boxe di Donvito brilla sul ring di Gioia del Colle

La boxe di Donvito brilla sul ring di Gioia del Colle, regalando uno spettacolo emozionante e ricco di passione. Sabato scorso, il talento dilettantistico gioiese ha scritto una pagina memorabile della sua carriera, conquistando meritatamente il 4° Trofeo “Città di Gioia del Colle” in una sfida combattuta contro l’esperto Nicola De Fato. Un evento che ha animato il tarantino Time Quotidiano, dimostrando che il futuro della boxe locale è più vivo che mai.

Tarantini Time Quotidiano Match spettacolare, probabilmente tra i più belli in carriera, per il pugile dilettante gioiese, Alessandro Donvito, che sabato scorso si è aggiudicato meritatamente il 4^Trofeo “Città di Gioia del Colle” per il confronto negli élite 75 kg vinto contro l’esperto Nicola De Fato dell’Accademia pugilistica andriese. L’incontro di Donvito, accanto al match event del professionista medio Giovanni Rossetti contro lo spagnolo Roberto Casado Olmedo, è valso ben novemila visualizzazioni alla diretta offerta da Studio100tv, presente agli eventi targati Quero grazie alla preziosa collaborazione di Giovanni Semeraro, direttore del canale televisivo e consigliere della Quero-Chiloiro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La boxe di Donvito brilla sul ring di Gioia del Colle

