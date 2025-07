The smashing machine di benny safdie al cinema dal 19 novembre

dal 19 novembre al cinema, “The Smashing Machine” di Benny Safdie promette di catturare il pubblico con un racconto avvincente che unisce sport, passione e umanità. Questa pellicola, basata su una storia vera, ci immerge nel mondo intenso dei combattimenti, seguendo la vita del leggendario Mark Kerr. Un film che sfida lo spettatore a riflettere sui limiti dell’animo umano e la forza della volontà, lasciando il segno ancora prima di uscire dalla sala.

Il cinema contemporaneo continua a sorprendere con produzioni che uniscono narrazione autentica e interpretazioni di alto livello. Tra queste, si distingue il nuovo film The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie. La pellicola, basata su una storia vera, esplora il mondo degli sport da combattimento attraverso la vita del leggendario atleta Mark Kerr. Presentato in anteprima italiana da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e WISE Pictures, il film arriverà nelle sale nazionali dal 19 novembre 2025.

