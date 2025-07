Il Passo dello Stelvio coperto dalla neve | cime imbiancate dopo il grande caldo – Video

Dopo un'ondata di caldo record, il Passo dello Stelvio si trasforma nuovamente in un suggestivo paesaggio invernale, con cime imbiancate e strade avvolte dalla neve. La perturbazione di questa settimana ha ribaltato le temperature, portando freddo e neve a quote sorprendenti. Una scena che ricorda l'inverno più rigido, dimostrando come il clima continui a sorprenderci. L'articolo esplora questa inversione climatica che ci lascia senza parole.

La perturbazione che ha colpito il Nord Italia ha portato a un brusco abbassamento delle temperature e il limite delle nevicate è sceso a 2.4000 metri. I valori minimi sono crollati non solo in quota, ma anche nel fondovalle: Bolzano si è svegliata con 14 gradi dopo settimane con numerose notti tropicali. Nelle località di montagna le minime sono scese sotto lo zero. Il video mostra il Passo dello Stelvio coperto dalla neve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Passo dello Stelvio coperto dalla neve: cime imbiancate dopo il grande caldo – Video

