The Smashing Machine di Benny Safdie dal 19 novembre al cinema con I Wonder Pictures

Preparati a scoprire un affascinante e potente ritratto cinematografico con The Smashing Machine di Benny Safdie, un film che promette emozioni intense e interpretazioni straordinarie. Dal 19 novembre nelle sale italiane grazie a I Wonder Pictures, questa pellicola porta sul grande schermo star come Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt, offrendo un’esperienza da non perdere per gli appassionati di cinema di qualità. Continua a leggere per saperne di più!

I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani di The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne “The Rock” Johnson e la candidata all’Oscar® Emily Blunt, nelle sale italiane dal 19 novembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures. Il regista Benny Safdie – qui al suo debutto “da solista” dopo aver segnato lo scenario del cinema indipendente statunitense insieme al fratello Josh con film cult come Diamanti grezzi – mette in scena una grande storia di agonismo e umanità ispirata alla vita della leggenda degli sport da combattimento Mark Kerr, un film intenso ed emozionante ricco di combattimenti spettacolari e incredibilmente realistici, capaci di restituire tutta la fisicità e la tensione emotiva del ring. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: smashing - machine - benny - safdie

The Smashing Machine con Dwayne Johnson, After the Hunt di Guadagnino e Bugonia nel programma di Venezia 2025? - Nel cuore della corsa ai titoli della Mostra di Venezia 2025, si susseguono nomi di spicco come "The Smashing Machine" con Dwayne Johnson, "After the Hunt" di Guadagnino, e "Bugonia".

Il poster italiano ufficiale di The Smashing Machine, il nuovo film di Benny Safdie con Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt protagonisti. Nelle sale italiane dal 19 novembre 2025 con I Wonder Pictures. Vai su X

The Smashing Machine, trailer e data di uscita del film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt; The Smashing Machine, il trailer italiano svela l'uscita del biopic sportivo con Dwayne Johnson; The Smashing Machine: annunciata la data d'uscita in Italia per il film A24 con The Rock.

The Smashing Machine, il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt - THE SMASHING MACHINE di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt | Dal 19 novembre al cinema con I Wonder Pictures ... Riporta tvserial.it

The Smashing Machine, il trailer italiano del film [HD] - Un film con Emily Blunt, Dwayne Johnson, Oleksandr Usyk, Bas Rutten, Paul Lazenby. Come scrive mymovies.it