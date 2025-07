In Emilia Romagna boom di alunni con BES e DSA | nasce tavolo regionale per diagnosi precoce Castaldini FI | Servono risposte personalizzate formazione adeguata per i docenti

L'Emilia-Romagna sta affrontando una crescente sfida educativa con un boom di alunni con BES e DSA, richiedendo interventi tempestivi e mirati. Per rispondere a questa emergenza, nasce il tavolo regionale dedicato alla diagnosi precoce, con l’obiettivo di garantire percorsi personalizzati e formazione adeguata ai docenti. È fondamentale adottare strategie efficaci per garantire un ambiente scolastico inclusivo e sostenere ogni studente nel suo percorso di crescita.

L'Emilia-Romagna si trova ad affrontare una vera e propria emergenza educativa legata agli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - alunni - boom

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

Iscrizioni scolastiche: in Veneto boom per gli istituti tecnici; Infortuni a scuola: boom di denunce Inail nel 2025, +3,3%. Under 15 i più colpiti, 5 casi mortali. Ecco i dati regione per regione; Puglia, iscrizioni alle superiori: ecco cosa hanno scelto gli studenti. Crescono i licei, meno bene i professi.

Boom di alunni stranieri Brescia quarta in Italia - La regione con più alunni stranieri in valori assoluti è la Lombardia, la regione con l'incidenza più alta è invece l' Emilia Romagna. brescia.corriere.it scrive

17.083 nuovi casi e 343 morti. Emilia Romagna, boom di casi a scuola - Avvenire.it - Sotto accusa la variante inglese: in Emilia Romagna l'incidenza supera i 350 nuovi casi settimanali ogni 100mila persone tra i 6 e i 18 anni. Come scrive avvenire.it